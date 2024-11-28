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«МЮ» потратил 10,4 млн фунтов на увольнение тен Хага и его штаба. На назначение Аморима и штаба – 11 млн фунтов

«МЮ» потратил на увольнение Эрика тен Хага и его штаба 10,4 млн фунтов.

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс, ссылаясь на данные из финансового отчета клуба. Нидерландский специалист покинул команду 28 октября.

Напомним, ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» заплатил 11 миллионов фунтов за переход тренера Рубена Аморима и его помощников из «Спортинга».

Сейчас команда идет на 12-м месте в английской Премьер-лиге, набрав 16 очков за 12 матчей.

Первый матч Аморима в «МЮ» – что любопытного? Наблюдения Лукомского

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Бена Джейкобса
деньги
logoМанчестер Юнайтед
logoЭрик тен Хаг
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
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