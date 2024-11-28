«МЮ» потратил 10,4 млн фунтов на увольнение тен Хага и его штаба. На назначение Аморима и штаба – 11 млн фунтов

«МЮ» потратил на увольнение Эрика тен Хага и его штаба 10,4 млн фунтов.

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс, ссылаясь на данные из финансового отчета клуба. Нидерландский специалист покинул команду 28 октября.

Напомним, ранее стало известно , что «Манчестер Юнайтед » заплатил 11 миллионов фунтов за переход тренера Рубена Аморима и его помощников из «Спортинга».

Сейчас команда идет на 12-м месте в английской Премьер-лиге, набрав 16 очков за 12 матчей.

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