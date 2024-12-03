DFB не накажет Сане за удар локтем в лицо Гроссу в матче с «Боруссией»: «Не увидели неоспоримых признаков вопиющего неспортивного поведения»

Лероя Сане не накажут за удар в лицо Паскалю Гроссу.

В субботу «Бавария » и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью (1:1) в матче 12-го тура Бундеслиги. В одном из эпизодов 2-го тайма Сане ударил Гросса локтем в лицо , однако после этого полузащитник «Боруссии » продолжил игру.

Судья Свен Яблонски не увидел действия Лероя и не показал вингеру «Баварии» карточку, ВАР также не вмешался. Кадры эпизода распространились в соцсетях после матча.

Контрольный комитет Немецкого футбольного союза (DFB) принял решение не наказывать вингера мюнхенского клуба.

«После оценки телевизионных кадров и принятия во внимание заявления, полученного от игрока «Дортмунда» Паскаля Гросса , мы не увидели неоспоримых признаков вопиющего неспортивного поведения», – заявил глава комитета Антон Нахрайнер.