DFB не накажет Сане за удар локтем в лицо Гроссу в матче с «Боруссией»: «Не увидели неоспоримых признаков вопиющего неспортивного поведения»
Лероя Сане не накажут за удар в лицо Паскалю Гроссу.
В субботу «Бавария» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью (1:1) в матче 12-го тура Бундеслиги. В одном из эпизодов 2-го тайма Сане ударил Гросса локтем в лицо, однако после этого полузащитник «Боруссии» продолжил игру.
Судья Свен Яблонски не увидел действия Лероя и не показал вингеру «Баварии» карточку, ВАР также не вмешался. Кадры эпизода распространились в соцсетях после матча.
Контрольный комитет Немецкого футбольного союза (DFB) принял решение не наказывать вингера мюнхенского клуба.
«После оценки телевизионных кадров и принятия во внимание заявления, полученного от игрока «Дортмунда» Паскаля Гросса, мы не увидели неоспоримых признаков вопиющего неспортивного поведения», – заявил глава комитета Антон Нахрайнер.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт DFB
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