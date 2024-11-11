Джан не сыграет с «Баварией» из-за дисквалификации. Хавбек «Боруссии» Дортмунд отстранен на 2 игры Бундеслиги за прямую красную в матче с «Майнцем»

Эмре Джан не сыграет с «Баварией» из-за дисквалификации.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» получил прямую красную карточку в матче 10-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (1:3) за удар прямой ногой в голеностоп Ли Чжэ Сона .

Спортивный суд Немецкого футбольного союза дисквалифицировал Джана на 2 матча Бундеслиги.

Таким образом, хавбек «Боруссии » пропустит матчи с «Фрайбургом » 23 ноября и с «Баварией» 30 ноября.

После 10 туров «Боруссия» занимает 7-е место таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии» на 10 очков.