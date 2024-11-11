Джан не сыграет с «Баварией» из-за дисквалификации. Хавбек «Боруссии» Дортмунд отстранен на 2 игры Бундеслиги за прямую красную в матче с «Майнцем»
Эмре Джан не сыграет с «Баварией» из-за дисквалификации.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» получил прямую красную карточку в матче 10-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (1:3) за удар прямой ногой в голеностоп Ли Чжэ Сона.
Спортивный суд Немецкого футбольного союза дисквалифицировал Джана на 2 матча Бундеслиги.
Таким образом, хавбек «Боруссии» пропустит матчи с «Фрайбургом» 23 ноября и с «Баварией» 30 ноября.
После 10 туров «Боруссия» занимает 7-е место таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии» на 10 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Немецкого футбольного союза
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости