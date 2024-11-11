  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джан не сыграет с «Баварией» из-за дисквалификации. Хавбек «Боруссии» Дортмунд отстранен на 2 игры Бундеслиги за прямую красную в матче с «Майнцем»
2

Джан не сыграет с «Баварией» из-за дисквалификации. Хавбек «Боруссии» Дортмунд отстранен на 2 игры Бундеслиги за прямую красную в матче с «Майнцем»

Эмре Джан не сыграет с «Баварией» из-за дисквалификации.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» получил прямую красную карточку в матче 10-го тура Бундеслиги с «Майнцем» (1:3) за удар прямой ногой в голеностоп Ли Чжэ Сона.

Спортивный суд Немецкого футбольного союза дисквалифицировал Джана на 2 матча Бундеслиги.

Таким образом, хавбек «Боруссии» пропустит матчи с «Фрайбургом» 23 ноября и с «Баварией» 30 ноября.

После 10 туров «Боруссия» занимает 7-е место таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии» на 10 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Немецкого футбольного союза
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoМайнц
logoбундеслига Германия
дисквалификации
logoФрайбург
logoНемецкий футбольный союз
logoЭмре Джан
logoЛи Чжэ Сон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хенесс о «Баварии»: «Впервые за долгое время можно расслабиться. Теперь волнуются другие клубы»
5сегодня, 15:14
«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 10 туров, отрыв от «Лейпцига» вырос до 5 очков, от «Байера» – до 9, от «Боруссии» Дортмунд – до 10
139 ноября, 19:56
Левандовски – лучший игрок Бундеслиги в XXI веке по версии Goal. Мюллер – 2-й, Нойер – 4-й, Ройс – 7-й, Баллак – 9-й, Клозе – 16-й, Кроос – 17-й, Гетце – 23-й
458 ноября, 22:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Беллингем – игрок сезона-2023/24 в Ла Лиге по версии Marca. Хавбек «Реала» получил трофей Ди Стефано
2 минуты назад
«Спартак» может досрочно расторгнуть контракт с Абеной зимой. Станкович хочет сохранить защитника до конца сезона (Metaratings)
911 минут назад
У Мармуша 3 гола со штрафных – больше всех в топ-5 лиг в сезоне. Хавбек «Айнтрахта» забил в 3 матчах подряд за 9 дней
519 минут назад
«Реал» может подписать Та в январе, возвращение Рамоса маловероятно
1026 минут назад
В Гранаде мужчина устроил стрельбу на матче детских команд. Два человека получили ранения
831 минуту назад
Аморим посетил базу «МЮ». Тренер приступит к работе после получения визы
1249 минут назадФото
«Все футбольные люди понимают, что «Зенит» станет чемпионом, а великая команда «Спартак» будет 5-й или 6-й. Как обычно». Канчельскис об РПЛ
2652 минуты назад
Ван Нистелрой покинул «МЮ» после прихода Аморима
61сегодня, 17:15
Глава РПЛ Алаев о пиве на стадионах: «Чем быстрее оно вернется, тем лучше. Позиция всех 16 клубов едина. Уверен, что доведем работу до конца»
31сегодня, 17:04
Отличите adidas от пали? Проверяйте навыки в новой игре
вчера, 20:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Зарема Салихова: «Спартак» очень напоминает «Челси» после Абрамовича. Скоро сам тренер не будет знать, сколько игроков на балансе и где все эти люди»
36 секунд назад
Экс-форвард «Лиона», «Галатасарая» и «Марселя» Гомис завершил карьеру в 39 лет
312 минут назад
Мостовой, Жирков, Ананко, Колыванов и ведущая «Матч ТВ» Харисова снялись в костюмах времен Черенкова перед матчем легенд «Спартака» и «Динамо»
1329 минут назадФото
Сергей Юран: «Хотелось бы однажды возглавить «Спартак» и выиграть РПЛ. Понимаю, что надо разорваться в клочья, но болельщиков порадовать»
636 минут назад
«Бавария» продлит контракт с Упамекано, защитник нравится Компани. Переговоры начнутся в ближайшие недели
443 минуты назад
Радимов о «Зените»: «Верю, что станут первыми. Почему нет, если команда шесть раз подряд была чемпионом?»
254 минуты назад
Гурцкая о Барко: «Оказался в «Спартаке» случайно, он рассчитывал на переезд в Европу. Если бы Эсекиэль не быканул и не обиделся на агента, никогда не приехал бы в Россию»
14сегодня, 17:13
Сборная России не будет тренироваться на стадионе «Краснодар» перед матчем с Брунеем
8сегодня, 16:58
Сестра Роналду – журналисту, написавшему, что «Аль-Хилаль» может подписать Криштиану вместо Неймара: «Ты явно ничего не смыслишь в футболе. Вероятность этого равна нулю»
7сегодня, 16:46
Ловчев считает, что «Зенит» станет чемпионом: «Краснодар» играет на пределе возможностей, без Кордобы и Сперцяна результаты не те. В «Зените» не два футболиста определяют игру»
10сегодня, 16:30