Шахин считает, что перед голом «Баварии» игру нужно было остановить из-за попадания мяча в голову Зюле: «Матч прерывается, если кому-то попадают по лицу, так гласит правило»
Вчера «Боруссия» сыграла вничью (1:1) с «Баварией» в рамках 12-го тура Бундеслиги.
Мюнхенцы сравняли счет на 85-й минуте после штрафного: Лерой Сане пробил и попал в лицо Никласу Зюле, после чего защитник дортмундцев упал. «Бавария» продолжила атаку, вследствие чего Джамал Мусиала забил гол.
У главного тренера «Боруссии» спросили, должен ли был судья Свен Яблонски остановить игру до гола.
«Конечно, мне бы этого хотелось (смеясь).
Я знаю, что правило гласит, что игра останавливается или прерывается, если кому-то попадают по лицу», – отметил Нури Шахин.
Полтора года назад Немецкая футбольная лига совместно с клубами приняла протокол, повышающий осведомленность на тему травм головы.
В документе, в частности, говорится: «В случае подозрения на травму головы (например, сотрясение мозга), судья останавливает игру, чтобы травмированный игрок мог быть осмотрен врачом команды».
Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий