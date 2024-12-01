Шахин считает, что перед голом «Баварии» игру нужно было остановить из-за попадания мяча в голову Зюле: «Матч прерывается, если кому-то попадают по лицу, так гласит правило»

Нури Шахин считает, что классикер надо было остановить перед голом «Баварии».

Вчера «Боруссия» сыграла вничью (1:1) с «Баварией» в рамках 12-го тура Бундеслиги.

Мюнхенцы сравняли счет на 85-й минуте после штрафного: Лерой Сане пробил и попал в лицо Никласу Зюле, после чего защитник дортмундцев упал. «Бавария» продолжила атаку, вследствие чего Джамал Мусиала забил гол.

У главного тренера «Боруссии» спросили, должен ли был судья Свен Яблонски остановить игру до гола.

«Конечно, мне бы этого хотелось (смеясь).

Я знаю, что правило гласит, что игра останавливается или прерывается, если кому-то попадают по лицу», – отметил Нури Шахин.

Полтора года назад Немецкая футбольная лига совместно с клубами приняла протокол, повышающий осведомленность на тему травм головы.

В документе, в частности, говорится: «В случае подозрения на травму головы (например, сотрясение мозга), судья останавливает игру, чтобы травмированный игрок мог быть осмотрен врачом команды».

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»