Судья Яблонски о голе «Баварии» в ворота «Боруссии» после попадания мяча в голову Зюле: «Не был уверен, была ли у Никласа травма. В итоге решил засчитать»
Вчера «Бавария» сыграла вничью с «Боруссией» (1:1) на выезде в 12-м туре Бундеслиги.
Мюнхенцы сравняли счет на 85-й минуте после штрафного – Лерой Сане пробил и попал в лицо Никласу Зюле, после чего защитник дортмундцев упал. «Бавария» продолжила атаку, завершившуюся голом Джамала Мусиалы.
«Это был удар в створ, поэтому первым делом нужно посмотреть, попал ли мяч в руку. Мяч срикошетил, затем я слежу за его направлением – он продолжает движение, и забивается гол.
В итоге я решил засчитать гол. Я не был уверен, была ли у него [Зюле] травма головы. Я посчитал вопрос закрытым», – сказал Яблонски.
Шахин считает, что перед голом «Баварии» игру нужно было остановить из-за попадания мяча в голову Зюле: «Матч прерывается, если кому-то попадают по лицу, так гласит правило»
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