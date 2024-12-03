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DFB может наказать Сане за удар локтем в лицо Гроссу в матче с «Боруссией». Судья и ВАР не увидели действия вингера «Баварии»

Лероя Сане могут наказать за удар в лицо Паскалю Гроссу в классикере.

В субботу «Бавария» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью (1:1) в матче 12-го тура Бундеслиги.

В одном из эпизодов 2-го тайма Сане ударил Гросса локтем в лицо, однако после этого полузащитник «Боруссии» продолжил игру. Судья Свен Яблонски не увидел действия Лероя и не показал вингеру «Баварии» карточку, ВАР также не вмешался. Кадры эпизода распространились в соцсетях после матча.

Как сообщает Bild, контрольный комитет Немецкого футбольного союза (DFB) предварительно рассмотрит эпизод. В случае, если в отношении Сане начнется расследование, к вингеру «Баварии» могут быть применены санкции вплоть до дисквалификации.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
logoБоруссия Дортмунд
logoБавария
logoЛерой Сане
logoПаскаль Гросс
logoбундеслига Германия
logoНемецкий футбольный союз
logoсудьи
Свен Яблонски
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