«Допускаю, что Соболев не обгонит Лещука в гонке бомбардиров. Хотя пару-тройку мячей забьет, если серьезно возьмется за дело». Канчельскис о форварде «Зенита»

Андрей Канчельскис допустил, что Александр Соболев ни разу не забьет в этом сезоне.

Нападающий «Зенита » не забил ни одного гола в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Допускаю, что Соболев может не обогнать Лещука в гонке бомбардиров РПЛ по итогам сезона. Если он не забил ни разу за 10 матчей, то может и не отличиться больше одного раза в оставшихся тринадцати.

Хотя, думаю, Александр все-таки пару-тройку мячей забьет во второй части сезона, если серьезно возьмется за дело», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Напомним, вратарь «Динамо » Игорь Лещук сравнял счет в матче с «Ахматом» (1:1), забив головой на 95-й минуте.

Лещук опережает Соболева, Клаудиньо, Виллиана Жозе и Гуарирапу в гонке бомбардиров РПЛ. У Смолова столько же голов