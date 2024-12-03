«Допускаю, что Соболев не обгонит Лещука в гонке бомбардиров. Хотя пару-тройку мячей забьет, если серьезно возьмется за дело». Канчельскис о форварде «Зенита»
Андрей Канчельскис допустил, что Александр Соболев ни разу не забьет в этом сезоне.
Нападающий «Зенита» не забил ни одного гола в текущем сезоне Мир РПЛ.
«Допускаю, что Соболев может не обогнать Лещука в гонке бомбардиров РПЛ по итогам сезона. Если он не забил ни разу за 10 матчей, то может и не отличиться больше одного раза в оставшихся тринадцати.
Хотя, думаю, Александр все-таки пару-тройку мячей забьет во второй части сезона, если серьезно возьмется за дело», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Напомним, вратарь «Динамо» Игорь Лещук сравнял счет в матче с «Ахматом» (1:1), забив головой на 95-й минуте.
Лещук опережает Соболева, Клаудиньо, Виллиана Жозе и Гуарирапу в гонке бомбардиров РПЛ. У Смолова столько же голов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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