«Все футбольные люди понимают, что «Зенит» станет чемпионом, а великая команда «Спартак» будет 5-й или 6-й. Как обычно». Канчельскис об РПЛ

Андрей Канчельскис спрогнозировал итоги Мир РПЛ.

«Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России после 15 туров, набрав 37 очков. «Зенит » занимает второе место с 36 баллами, «Локомотив » заработал 34 балла и идет третьим.

«Все будет предельно ясно после зимы: «Зенит» – чемпион, «Краснодар » – второй, а за третье место будут бороться «Локомотив» и «Динамо ». Ничего нового не увидим.

Все футбольные люди прекрасно понимают, что «Зенит» станет чемпионом, а наша великая команда «Спартак » опять будет пятой или шестой. Как обычно», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».