«Все футбольные люди понимают, что «Зенит» станет чемпионом, а великая команда «Спартак» будет 5-й или 6-й. Как обычно». Канчельскис об РПЛ
Андрей Канчельскис спрогнозировал итоги Мир РПЛ.
«Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России после 15 туров, набрав 37 очков. «Зенит» занимает второе место с 36 баллами, «Локомотив» заработал 34 балла и идет третьим.
«Все будет предельно ясно после зимы: «Зенит» – чемпион, «Краснодар» – второй, а за третье место будут бороться «Локомотив» и «Динамо». Ничего нового не увидим.
Все футбольные люди прекрасно понимают, что «Зенит» станет чемпионом, а наша великая команда «Спартак» опять будет пятой или шестой. Как обычно», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости