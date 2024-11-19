Канчельскис об РПЛ: «Чемпионом станет «Зенит», «Краснодар» будет вторым, «Динамо» – третьим, «Локомотив» – четвертым. Это реальность жизни»
Андрей Канчельскис сделал прогноз на топ-4 РПЛ по итогам сезона.
«Думаю, чемпионом в этом сезоне станет «Зенит», вторым будет «Краснодар», третьим – «Динамо».
По сравнению с прошлым сезоном ничего не изменится. Это реальность жизни. А четвертым будет «Локомотив», – сказал бывший полузащитник сборной России.
После 15 туров в Мир РПЛ лидирует «Краснодар» с 37 очками. На втором месте «Зенит» с 36 баллами, третий – «Локомотив» с 34 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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