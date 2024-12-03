Артета про «Сити» и чемпионскую гонку: «Не списывайте их со счетов. Эта команда и тренер способны переломить ситуацию и начать побеждать, побеждать и побеждать»
Микель Артета призвал не списывать «Ман Сити» со счетов в борьбе за титул АПЛ.
Команда под руководством Пепа Гвардиолы проиграла 4 матча в АПЛ подряд и не побеждает в 7 играх во всех турнирах. «Манчестер Сити» идет 5-м в таблице Премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля» на 11 очков.
«Это команда, которая способна переломить любую ситуацию и начать побеждать, побеждать и снова побеждать. Не списывайте их со счетов, потому что вы знаете, какого уровня у них футболисты и какой у них тренер», – сказал главный тренер «Арсенала».
Пеп о шансах «Сити» на чемпионство: «Думать о большой цели сейчас – ошибка, нужно двигаться шаг за шагом. Мы не так уж далеки от 2-го места, но нужна стабильность»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky Sports
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