После сентябрьского матча с «Арсеналом» (2:2) форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд сказал главному тренеру лондонцев Микелю Артете: «Будь скромным, будь скромным».

С тех пор у норвежца черная полоса: два гола в семи последних турах АПЛ. И забивал только скромным командам вроде Словении и «Саутгемтона». «Сити» потерпел пять поражений подряд – Холанд никак не помогает. В субботнем матче с «Тоттенхэмом» получил оценку 6,3. Ранее были 6,5; 6,2 и даже 5,9.

Болельщики все помнят и напоминают норвежцу о той самой фразе, штампуя мемы в соцсетях.

Холанда дразнит даже официальный аккаунт британского Domino's Pizza: «Доставка для «Сити».