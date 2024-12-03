Джошуа Зиркзе заявил, что трудные времена создают сильных людей.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед » разгромил «Эвертон » (4:0) в матче АПЛ. Нападающий манкунианцев сделал дубль, забив за клуб впервые с августа.

«Хорошая победа – это именно то, чего заслуживали болельщики.

Тяжелые времена создают сильных людей, а сильные люди объединяются. Именно это и происходит сейчас», – сказал Зиркзе .

Первый разгром Аморима – 4:0 в АПЛ. Но по-прежнему сумбурная игра