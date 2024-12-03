«Тяжелые времена создают сильных людей, а сильные люди объединяются». Зиркзе о разгроме «Эвертона»
Джошуа Зиркзе заявил, что трудные времена создают сильных людей.
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» (4:0) в матче АПЛ. Нападающий манкунианцев сделал дубль, забив за клуб впервые с августа.
«Хорошая победа – это именно то, чего заслуживали болельщики.
Тяжелые времена создают сильных людей, а сильные люди объединяются. Именно это и происходит сейчас», – сказал Зиркзе.
Первый разгром Аморима – 4:0 в АПЛ. Но по-прежнему сумбурная игра
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Irish Times
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости