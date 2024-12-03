«МЮ» интересен Раум, защитника «Лейпцига» считают подходящим для системы Аморима. С немцем вели переговоры еще прошлым летом

Защитник «РБ Лейпциг» Давид Раум интересен «Манчестер Юнайтед».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, Раум входит в список кандидатов «МЮ » для усиления левого фланга обороны. Клуб считает, что защитник сборной Германии подходит системе Рубена Аморима и следит за его прогрессом.

Сообщается, что «МЮ» вел предметные переговоры с Раумом еще прошлым летом – обсуждались, в том числе, условия личного контракта.

Соглашение Раума с «РБ Лейпциг » истекает в 2027 году. С 6 октября футболист не выходил на поле из-за травмы голеностопа. Его подробную статистику можно найти здесь .