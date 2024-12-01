Зиркзе забил за «МЮ» впервые с августа – дубль «Эвертону». У Рэшфорда тоже дубль, он забил 3 гола в 2 матчах сезона АПЛ при Амориме – при тен Хаге был 1 мяч

Джошуа Зиркзе забил за «Манчестер Юнайтед» впервые с августа.

Нападающий забил второй и четвертый голы манкунианцев в ворота «Эвертона » на 41-й и 64-й минутах матча 13-го тура АПЛ (4:0, второй тайм). Единственный гол за «МЮ » до этого Зиркзе забил 16 августа в матче 1-го тура с «Фулхэмом» (1:0).

Маркус Рэшфорд сделал в матче дубль, забив на 34-й и 46-й минутах. Форвард забивает во 2-м матче АПЛ подряд – на его счету 3 гола в 2 играх под руководством Рубена Аморима в лиге. При Эрике тен Хаге Рэшфорд забил лишь 1 гол в 9 играх АПЛ (в двух играх Премьер-лиги при Руде ван Нистелрое Маркус не забивал).

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.