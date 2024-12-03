«Реалу» и «МЮ» интересен хавбек «Айнтрахта» Ларссон. Немцы оценивают его в 50 млн евро
«Реалу» и «Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник «Айнтрахта».
Клубы проявляют интерес к Хуго Ларссону, сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер. Мадридцы следили за ним еще во времена его выступлений за «Мальме».
Отмечается, что в 2023 году возможность подписания шведа также обсуждали в дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг».
Ларссону нравится в его нынешней команде, «Айнтрахт» доволен игроком. За трансфер 20-летнего игрока клуб из Франкфурта потребует не менее 50 млн евро.
В текущем сезоне Бундеслиги Хуго провел 12 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Патрика Бергера
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