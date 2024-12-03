«Реалу» и «МЮ» интересен хавбек «Айнтрахта» Ларссон. Немцы оценивают его в 50 млн евро

«Реалу» и «Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник «Айнтрахта».

Клубы проявляют интерес к Хуго Ларссону , сообщает журналист Sky Sport Патрик Бергер. Мадридцы следили за ним еще во времена его выступлений за «Мальме».

Отмечается, что в 2023 году возможность подписания шведа также обсуждали в дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциг».

Ларссону нравится в его нынешней команде, «Айнтрахт » доволен игроком. За трансфер 20-летнего игрока клуб из Франкфурта потребует не менее 50 млн евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Хуго провел 12 матчей и забил 2 гола. Его статистика – здесь .