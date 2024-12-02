Гурцкая об Осинькине: «Он был в очень тяжелом эмоциональном состоянии: эти скандалы, отставки, шоу, которое выдал губернатор. Мог даже в Питер не поехать с «Крыльями»
Сообщалось, что главный тренер самарской команды хочет покинуть «Крылья» – ему не понравились слова губернатора Самарской области про «100 млн за увольнение непрофессионала».
В 17-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» обыграли «Зенит» со счетом 3:2.
– Андрей Панков сообщил о том, что Осинькин сам решил покинуть команду и матч с «Зенитом» был для него последним.
– Это известно. Я был на одном мероприятии, где было сказано, что Игорь Витальевич даже в Питер мог не поехать с командой.
– По своей воле?
– Да, он попросился в Питер не ехать. Но его уговорили, потому что там был очень короткий срок.
Игорь Витальевич в очень тяжелом эмоциональном состоянии был до матча с «Зенитом». Эти все скандалы, происходящие отставки, плюс шоу, которое выдал губернатор в последние две недели. Осинькин сильно на это реагирует. Он понимал, что единственное спасение было в том, что его уход даст какой-то всплеск команде.
Могло быть 0:5, и все бы сказали, что Осинькина надо было убирать. Но сейчас все совпало так, что Осинькин как будто герой матча. По факту – герой он, но «Зенит» отдал игру, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий