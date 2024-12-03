Моуринью о турецких СМИ: «Фенербахче» идет 2-м, но меня все равно убивают. Дайте мне спокойно поработать, для развития команде нужна стабильность»
«Фенербахче» занимает второе место в таблице, отставая на три очка от лидирующего «Галатасарая». Но они [местные СМИ] все равно убивают меня. Отдайте мне должное.
Не пытайтесь сделать со мной то же самое, что с Джованни ван Бронкхорстом [уволенным из «Бешикташа»]. Я не знаю ни одного тренера, который за три, четыре, пять месяцев мог бы сотворить чудо и изменить ситуацию. Я считаю, что он [Ван Бронкхорст] проделал отличную работу.
В последнее время результаты были не лучшими, но ваша культура противоречит стабильности. Чтобы клубы и игроки развивались, им нужна стабильность и в тренерском штабе, и в философии тренеров. Так что дайте мне немного перевести дух и спокойно поработать. В любом случае, я получаю от этого удовольствие», – сказал главный тренер «Фенербахче».
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