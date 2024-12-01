«Бешикташ» уволил ван Бронкхорста. Клуб идет 5-м в лиге Турции и 22-м в Лиге Европы

«Бешикташ» объявил об отставке Джованни ван Бронкхорста с поста тренера.

49-летний нидерландец возглавлял стамбульский клуб с июня этого года.

После 12 матчей «Бешикташ » занимает в чемпионате Турции 5-е место. После 5 туров в Лиге Европы клуб идет 22-м в таблице.