«Бешикташ» уволил ван Бронкхорста. Клуб идет 5-м в лиге Турции и 22-м в Лиге Европы
«Бешикташ» объявил об отставке Джованни ван Бронкхорста с поста тренера.
49-летний нидерландец возглавлял стамбульский клуб с июня этого года.
После 12 матчей «Бешикташ» занимает в чемпионате Турции 5-е место. После 5 туров в Лиге Европы клуб идет 22-м в таблице.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: твиттер «Бешикташа»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости