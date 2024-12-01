Пандев о Моуринью в «Интере»: «Те, кто не играл, любили его больше, чем игравшие! Настоящий человек. У меня было много тренеров, но не таких, как он»

Горан Пандев поделился воспоминаниями о работе с Жозе Моуринью в «Интере».

«Было очень сложно. И Моуринью был лидером, он защищал нас, даже когда дела шли не очень хорошо: мы проигрывали чемпионство «Роме», выиграли в последний день в Сиене.

Он настоящий человек, тот, кто говорит вам вещи в лицо, проникает в вас.

У меня было много тренеров в карьере, но такого, как он... Те, кто не играл, любили его больше, чем те, кто играл! Я до сих пор не могу понять, как он это делал», – сказал бывший нападающий «Интера ».