Пандев о Моуринью в «Интере»: «Те, кто не играл, любили его больше, чем игравшие! Настоящий человек. У меня было много тренеров, но не таких, как он»
Горан Пандев поделился воспоминаниями о работе с Жозе Моуринью в «Интере».
«Было очень сложно. И Моуринью был лидером, он защищал нас, даже когда дела шли не очень хорошо: мы проигрывали чемпионство «Роме», выиграли в последний день в Сиене.
Он настоящий человек, тот, кто говорит вам вещи в лицо, проникает в вас.
У меня было много тренеров в карьере, но такого, как он... Те, кто не играл, любили его больше, чем те, кто играл! Я до сих пор не могу понять, как он это делал», – сказал бывший нападающий «Интера».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Calciomercato
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