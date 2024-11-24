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Моуринью о Роналду в «Фенербахче»: «Просто смешно. Он может приехать к старому другу Жозе, поедим в моем отеле – Стамбул находится прямо между Саудовской Аравией и Португалией»

Жозе Моуринью опроверг возможность перехода Криштиану Роналду в «Фенербахче».

«Новости о переходе Криштиану Роналду в «Фенербахче» просто смешны.

Криштиану может приехать в Стамбул поесть, потому что он находится прямо посередине пути между Саудовской Аравией и Португалией.

Или, может быть, он приедет к своему старому другу Жозе, можем поесть в моем отеле!» – заявил главный тренер «Фенербахче».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoФенербахче
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
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