Моуринью о Роналду в «Фенербахче»: «Просто смешно. Он может приехать к старому другу Жозе, поедим в моем отеле – Стамбул находится прямо между Саудовской Аравией и Португалией»
Жозе Моуринью опроверг возможность перехода Криштиану Роналду в «Фенербахче».
«Новости о переходе Криштиану Роналду в «Фенербахче» просто смешны.
Криштиану может приехать в Стамбул поесть, потому что он находится прямо посередине пути между Саудовской Аравией и Португалией.
Или, может быть, он приедет к своему старому другу Жозе, можем поесть в моем отеле!» – заявил главный тренер «Фенербахче».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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