У Бакаева 4 гола в 6 последних матчах за «Химки». Зелимхан забил «Локомотиву» в 3-й раз за сезон

Зелимхан Бакаев трижды забил «Локомотиву» в нынешнем сезоне.

Сегодня полузащитник «Химок» отличился на 32-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ и вывел подмосковную команду вперед (2:1, первый тайм).

В матче первого круга 19 октября Бакаев сделал дубль в ворота «Локомотива ». Всего полузащитник отметился 4 голами в 6 последних матчах за «Химки ».

Отметим, что в период выступлений за «Зенит » Бакаев забил лишь один гол в РПЛ – против «Локомотива» в июле 2022 года.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.