У Бакаева 4 гола в 6 последних матчах за «Химки». Зелимхан забил «Локомотиву» в 3-й раз за сезон
Зелимхан Бакаев трижды забил «Локомотиву» в нынешнем сезоне.
Сегодня полузащитник «Химок» отличился на 32-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ и вывел подмосковную команду вперед (2:1, первый тайм).
В матче первого круга 19 октября Бакаев сделал дубль в ворота «Локомотива». Всего полузащитник отметился 4 голами в 6 последних матчах за «Химки».
Отметим, что в период выступлений за «Зенит» Бакаев забил лишь один гол в РПЛ – против «Локомотива» в июле 2022 года.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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