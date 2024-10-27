У Бакаева 3 гола в 2 последних матчах за «Химки». За все игры в РПЛ за «Зенит» у него 1 мяч
У Зелимхана Бакаева 3 гола в 2 последних матчах за «Химки».
Хавбек подмосковного клуба сегодня отметился голом в матче с «Динамо» в рамках Мир РПЛ. Ранее Бакаев сделал дубль в игре с «Локомотивом».
Стоит отметить, что когда Бакаев выступал за «Зенит», у него был всего один гол в РПЛ - против «Локомотива» в июле 2022 года.
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