У Бакаева 3 гола в 2 последних матчах за «Химки». За все игры в РПЛ за «Зенит» у него 1 мяч

У Зелимхана Бакаева 3 гола в 2 последних матчах за «Химки».

Хавбек подмосковного клуба сегодня отметился голом в матче с «Динамо » в рамках Мир РПЛ. Ранее Бакаев сделал дубль в игре с «Локомотивом».

Стоит отметить, что когда Бакаев выступал за «Зенит», у него был всего один гол в РПЛ - против «Локомотива» в июле 2022 года.