  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Бакаева 3 гола в 2 последних матчах за «Химки». За все игры в РПЛ за «Зенит» у него 1 мяч
4

У Бакаева 3 гола в 2 последних матчах за «Химки». За все игры в РПЛ за «Зенит» у него 1 мяч

У Зелимхана Бакаева 3 гола в 2 последних матчах за «Химки».

Хавбек подмосковного клуба сегодня отметился голом в матче с «Динамо» в рамках Мир РПЛ. Ранее Бакаев сделал дубль в игре с «Локомотивом».

Стоит отметить, что когда Бакаев выступал за «Зенит», у него был всего один гол в РПЛ - против «Локомотива» в июле 2022 года.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoЗелимхан Бакаев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Химки» – «Динамо». 2:3 – Артур вывел гостей вперед. Онлайн-трансляция
4819 минут назадLive
Иван Карпов о неприязни к «Зениту»: «Это выбор врага в рамках образа. Империя зла, гегемон с админресурсом. Им не нужно зарабатывать с трансферов, «Газпром» дает деньги просто так»
29924 октября, 07:56
Герои 12-го тура РПЛ: вдруг атака «Факела», сюрприз из «Зенита», кипер «Краснодара» – даже против «Спартака»
321 октября, 11:20Фэнтези
«Локо» вдруг влетел «Химкам». Дубль Бакаева отбросил на третье перед «Зенитом»
3219 октября, 21:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Госкомиссия по борьбе с расизмом рассмотрит оскорбления в адрес Ямаля: «Класико – одно из величайших зрелищ в мире, на нем нет места ненависти»
2 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Бетиса», «Сосьедад» примет «Осасуну»
6145 минут назад
Гончаренко об удалении «Пари НН» против «Спартака»: «Для команд второй восьмерки это как показательная порка. Надень Карапузов майку другой команды, то, может, будет желтая»
5 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» победил «Пари НН», «Динамо» играет с «Химками», «Зенит» против «Локо»
7239 минут назадLive
«Химки» – «Динамо». 2:3 – Артур вывел гостей вперед. Онлайн-трансляция
4819 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Бохума», «Айнтрахт» сыграет с «Унионом»
3529 минут назадLive
Станкович о Дуарте на фланге «Спартака»: «Если захочу выпустить 18 центральных защитников, то я это сделаю. Это мой выбор»
831 минуту назад
У Рюдигера и Васкеса мышечные проблемы после класико. Игроки «Реала» пройдут медобследование
2949 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Ньюкасл», «МЮ» в гостях у «Вест Хэма», «Арсенал» против «Ливерпуля»
19859 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Ювентус», «Рома» в гостях у «Фиорентины», «Лацио» – «Дженоа»
1659 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Бохум» – «Бавария». 0:1 – Олисе забил. Онлайн-трансляция
711 минут назадLive
«Челси» – «Ньюкасл». 1:1 – Исак ответил на гол Джексона. Онлайн-трансляция
1927 минут назадLive
Альба смотрел класико с Бускетсом, Льоренте и болеющим за «Реал» певцом Сансом в Майами: «Как отлично сыграли! Вперед, «Барса»!»
627 минут назадФото
Александр Мостовой: «У «Ростова» нет побед, но никто не говорит про отставку Карпина. Не знаю, почему все молчат»
1141 минуту назад
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Бруну и Гарначо играют. Онлайн-трансляция
958 минут назадLive
LEON Вторая лига А. «Авангард» проиграл «Челябинску», «Волгарь» против «Кубани»
158 минут назадLive
Первая лига. «Уфа» победила «Ротор», «Сочи» в гостях у «КАМАЗа», «Торпедо» сыграет с «Родиной»
3959 минут назадLive
Десайи о политических высказываниях игроков Франции: «Дело уже не только в расизме. Они считали, что крайне правые не способствуют росту страны, пытались привлечь внимание молодежи»
2сегодня, 13:57
Станкович доволен игрой «Спартака» против «Пари НН»: «Боевая игра, ребята старались»
17сегодня, 13:54
«Очень ранит результат». Слуцкий – о ничьей и потере лидерства в лиге Китая за тур до конца
4сегодня, 13:53Видео