«МЮ» начал переговоры о трансфере Дьокереша летом. «Сити» тоже активизировался (Флориан Плеттенберг)

«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером Виктора Дьокереша.

Манкунианцы начали переговоры о возможном трансфере нападающего «Спортинга » в летнее окно, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Чтобы подписать 26-летнего шведа, англичанам придется сделать несколько продаж.

«Манчестер Сити » также активизировал свои усилия в последние дни. Угу Виана , который станет спортивным директором «горожан» в следующем сезоне, а сейчас занимает аналогичный пост в «Спортинге», активно работает над осуществлением трансфера.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Дьокереш провел 12 матчей и забил 16 голов. Его статистика – здесь .