  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» начал переговоры о трансфере Дьокереша летом. «Сити» тоже активизировался (Флориан Плеттенберг)
29

«МЮ» начал переговоры о трансфере Дьокереша летом. «Сити» тоже активизировался (Флориан Плеттенберг)

«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером Виктора Дьокереша.

Манкунианцы начали переговоры о возможном трансфере нападающего «Спортинга» в летнее окно, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Чтобы подписать 26-летнего шведа, англичанам придется сделать несколько продаж. 

«Манчестер Сити» также активизировал свои усилия в последние дни. Угу Виана, который станет спортивным директором «горожан» в следующем сезоне, а сейчас занимает аналогичный пост в «Спортинге», активно работает над осуществлением трансфера. 

В текущем сезоне чемпионата Португалии Дьокереш провел 12 матчей и забил 16 голов. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoВиктор Дьокереш
logoСпортинг
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoМанчестер Сити
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Португалия
logoУгу Виана
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус, Месси, Роналду, Холанд, Ямаль, Мбаппе – финалисты премии игроку года от Globe Soccer Awards. Также названы претенденты на звание лучшего хавбека, форварда и молодого игрока
5628 ноября, 09:47
Салах – главный претендент на «Золотой мяч» у Goal. Левандовски – 2-й, Винисиус – 4-й, Ямаль – 6-й, Дьокереш выше Мбаппе
7721 ноября, 18:42
Дьокереш обогнал Холанда и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций. Роналду разделил 4-е место с Шешко
4019 ноября, 21:44
«Барсе» интересен хавбек Португалии U21 Эссугу – летом «Спортинг» отказал каталонцам в аренде с правом выкупа. Отступные Дариу – 60 млн евро
918 ноября, 10:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Маркиньос: «Спартак» может бороться за титул в этом сезоне. Сейчас мы едины, работаем как одна команда и бьемся друг за друга»
728 минут назад
Алип избежал перелома в матче с «Крыльями». Защитник «Зенита» подвернул стопу и пропустит около трех недель («СЭ»)
1734 минуты назад
«Монако» готов предложить около 15 млн евро за Файзуллаева. ЦСКА не продаст хавбека зимой («РБ Спорт»)
4742 минуты назад
«Реал» планирует подписать Трента летом бесплатно. В клубе считают, что зимой «Ливерпуль» потребует за защитника большую сумму, несмотря на истекающий контракт (The Telegraph)
3655 минут назад
Джикия о легионерах в РПЛ: «Много иностранцев – это плохо, думаю. Хочется, чтобы играли наши ребята, которые ничем не хуже»
37сегодня, 14:33
DFB может наказать Сане за удар локтем в лицо Гроссу в матче с «Боруссией». Судья и ВАР не увидели действия вингера «Баварии»
4сегодня, 14:26
Аль-Хелайфи о Салахе и «ПСЖ»: «Неправда. Любой клуб хотел бы подписать Мохамеда, но мы никогда его не рассматривали»
6сегодня, 14:11
Джикия мог перейти в «Локомотив» летом: «Это бы меня очень устроило. Но они вели Монтеса»
17сегодня, 13:50
Пеп о шансах «Сити» на чемпионство: «Думать о большой цели сейчас – ошибка, нужно двигаться шаг за шагом. Мы не так уж далеки от 2-го места, но нужна стабильность»
15сегодня, 13:44
Чемпионат Испании. «Барса» в гостях у «Мальорки», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
34сегодня, 13:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» делала запрос по 19-летнему хавбеку «Хоффенхайма» Бисхофу и рассматривает его трансфер летом. Контракт игрока истекает в 2025-м
114 минут назад
Сторожук о Сафонове: «В «ПСЖ» не берут абы кого. Игра Доннаруммы способствует, чтобы первым номером был Матвей. Он обладает высоким набором качеств, силен ментально»
18 минут назад
Ромащенко о «Спартаке»: «Движется чемпионской поступью. Игра при Станковиче мне нравится больше, чем при Абаскале»
430 минут назад
Дота-стример Nix с 912 тысячами фолловеров на Твиче: «Стадион в Краснодаре лучше, чем на «Динамо». Он очень круто сделан»
334 минуты назад
Лещук о голе «Ахмату»: «Можно будет повспоминать потом, но результат оставил неприятные чувства. «Динамо» скорее потеряло два очка, чем заработало одно»
449 минут назад
Анчелотти об обороне «Реала»: «Тчуамени готов сыграть с «Атлетиком» – он важен для нас, проявил себя и в защите, и как опорник. Асенсио заслужил считаться игроком основы»
3сегодня, 14:01
Лига чемпионов Азии. «Пахтакор» принимает «Аль-Айн», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Гарафой»
15сегодня, 14:01Live
«Краснодар» принимает «Локомотив». Быкам нужна ваша поддержка в домашнем матче!
сегодня, 14:00Реклама
Кубок Испании. 2-й раунд. «Вальядолид» против «Реал Авила», «Эспаньол» сыграет с «Барбастро», «Атлетико» – с «Касереньо» в четверг
сегодня, 13:36
«Тяжелые времена создают сильных людей, а сильные люди объединяются». Зиркзе о разгроме «Эвертона»
10сегодня, 13:22