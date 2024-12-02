«МЮ» начал переговоры о трансфере Дьокереша летом. «Сити» тоже активизировался (Флориан Плеттенберг)
«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером Виктора Дьокереша.
Манкунианцы начали переговоры о возможном трансфере нападающего «Спортинга» в летнее окно, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Чтобы подписать 26-летнего шведа, англичанам придется сделать несколько продаж.
«Манчестер Сити» также активизировал свои усилия в последние дни. Угу Виана, который станет спортивным директором «горожан» в следующем сезоне, а сейчас занимает аналогичный пост в «Спортинге», активно работает над осуществлением трансфера.
В текущем сезоне чемпионата Португалии Дьокереш провел 12 матчей и забил 16 голов. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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