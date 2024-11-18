«Барсе» интересен хавбек Португалии U21 Эссугу – летом «Спортинг» отказал каталонцам в аренде с правом выкупа. Отступные Дариу – 60 млн евро
«Барселона» интересуется хавбеком сборной Португалии U21 Дариу Эссугу.
По информации Estadio Deportivo, каталонцы следят за прогрессом 19-летнего полузащитника, арендованного «Лас-Пальмасом» у «Спортинга» до конца нынешнего сезона. Интерес к Эссугу также проявляет ряд других топ-клубов, в частности, «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Сообщается, что минувшим летом «Барселона» пыталась арендовать Эссугу, но «Спортинг» был готов рассмотреть лишь предложения, не включающие опцию выкупа. Лиссабонский клуб рассчитывает на полузащитника и считает, что его трансферная стоимость может существенно вырасти в ближайшие годы. Однако, несмотря на это, «Барса» будет продолжать попытки подписать Эссугу.
Контракт Дариу со «Спортингом» действует до 2027 года. Отступные по нему составляют 60 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Estadio Deportivo
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