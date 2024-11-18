«Барсе» интересен хавбек Португалии U21 Эссугу – летом «Спортинг» отказал каталонцам в аренде с правом выкупа. Отступные Дариу – 60 млн евро

«Барселона» интересуется хавбеком сборной Португалии U21 Дариу Эссугу.

По информации Estadio Deportivo, каталонцы следят за прогрессом 19-летнего полузащитника, арендованного «Лас-Пальмасом » у «Спортинга » до конца нынешнего сезона. Интерес к Эссугу также проявляет ряд других топ-клубов, в частности, «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Сообщается, что минувшим летом «Барселона » пыталась арендовать Эссугу , но «Спортинг» был готов рассмотреть лишь предложения, не включающие опцию выкупа. Лиссабонский клуб рассчитывает на полузащитника и считает, что его трансферная стоимость может существенно вырасти в ближайшие годы. Однако, несмотря на это, «Барса» будет продолжать попытки подписать Эссугу.

Контракт Дариу со «Спортингом» действует до 2027 года. Отступные по нему составляют 60 млн евро.