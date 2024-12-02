Фанатов «Реала», оскорблявших Ямаля во время класико, могут оштрафовать на 5000 евро. Им грозит годичный запрет на посещение матчей

Фанатов, оскорблявших Ламина Ямаля, могут оштрафовать на 5000 евро.

Напомним, в 11-м туре Ла Лиги «Барселона » разгромила «Реал » на выезде со счетом 4:0. После третьего пропущенного гола некоторые зрители начали оскорблять 17-летнего вингера каталонцев Ламина Ямаля , называя его «чертовым негром» и «гребаным мавром».

В конце ноября троих болельщиков мадридцев арестовали , один из них оказался несовершеннолетним.

Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте предложила оштрафовать на 5000 евро двоих фанатов, оскорблявших Ямаля, и запретить им посещать стадионы в течение года.

Также было предложено оштрафовать еще двоих фанатов, выкрикивавших расистские оскорбления в адрес игроков соперника, на 4000 евро. Им также грозит годичный запрет на посещение матчей.

С болельщиков, которые мешали работе полиции и оскорбляли игроков соперника за пределами стадиона, могут взыскать 3001 евро. Им могут запретить посещать стадионы в течение полугода.