Рафинья о расизме в класико: «Мы должны быть сосредоточены во время игры. Многие приходят на стадионы ради оскорблений. Невозможно нормализовать это, нужно что-то предпринять»

Рафинья Диас высказался о расистских оскорблениях во время класико.

В ходе выездного матча «Барселоны» с «Реалом » (4:0) в 11-м туре Ла Лиги болельщики на трибунах выкрикивали расистские оскорбления в адрес Ламина Ямаля, Алехандро Бальде, Ансу Фати и Рафиньи.

– Почему вы с Ламином Ямалем не остановили игру после расистских оскорблений на «Сантьяго Бернабеу»?

– Мы уже говорили об этом, каждый человек индивидуален. Конечно, это беспокоит, но мы делаем свою работу. Мы знаем, что болельщики другой команды могут попытаться сделать все, чтобы у нас ничего не получилось, и что мы должны быть сосредоточены, но когда они оскорбляют вас и эти оскорбления уводят их в другое русло, это сложнее.

После этого я поговорил с Ансу [Фати], и он рассказал нам, что с ним случилось. Ему было еще грустнее. Мы с Ламином слышали, что они нам что-то говорили, но не совсем понимали, что именно, а Ансу понял. После игры мы посмотрели видео и тогда услышали, что говорили в наш адрес.

– Вы сожалеете, что не остановили это?

­– То, что мы можем сделать, мы делаем после матчей. Во время игры мы должны быть сосредоточены.

Многие люди посещают стадионы, чтобы оскорблять. Это невозможно нормализовать. Кто-то, у кого больше власти, должен что-то предпринять, – сказал полузащитник «Барселоны».