Флик о судействе в Ла Лиге: «Все зависит от «Барсы», считаю – вы побеждаете, когда играете лучше. Не хочу оправдываться»
Ханс-Дитер Флик считает, что судейство не влияет на результаты «Барсы» в Ла Лиге.
«Меня это не беспокоит, я считаю, что все зависит от нас. Вы побеждаете, когда играете лучше.
Пенальти не слишком меня волнуют, я не хочу оправдываться», – сказал главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции перед матчем с «Мальоркой».
«Барселона» не побеждает в Ла Лиге в трех матчах подряд – команда уступила «Лас-Пальмасу» и «Реал Сосьедад» и сыграла вничью с «Сельтой». «Реал» сократил отставание от каталонцев в таблице до 1 очка при игре в запасе.
Экс-судья Итурральде заявил, что «Барса» должна была бить пенальти в конце игры с «Лас-Пальмасом»: «Кубарси наступили на ахилл»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости