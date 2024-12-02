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Флик о судействе в Ла Лиге: «Все зависит от «Барсы», считаю – вы побеждаете, когда играете лучше. Не хочу оправдываться»

Ханс-Дитер Флик считает, что судейство не влияет на результаты «Барсы» в Ла Лиге.

«Меня это не беспокоит, я считаю, что все зависит от нас. Вы побеждаете, когда играете лучше.

Пенальти не слишком меня волнуют, я не хочу оправдываться», – сказал главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции перед матчем с «Мальоркой».

«Барселона» не побеждает в Ла Лиге в трех матчах подряд – команда уступила «Лас-Пальмасу» и «Реал Сосьедад» и сыграла вничью с «Сельтой». «Реал» сократил отставание от каталонцев в таблице до 1 очка при игре в запасе.

Экс-судья Итурральде заявил, что «Барса» должна была бить пенальти в конце игры с «Лас-Пальмасом»: «Кубарси наступили на ахилл»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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