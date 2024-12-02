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  • Флик о 3 матчах «Барсы» без побед в Ла Лиге: «Мы доминировали и создавали моменты, но не реализовывали их. У нас самый молодой состав в чемпионате – нужно еще многому учиться»
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Флик о 3 матчах «Барсы» без побед в Ла Лиге: «Мы доминировали и создавали моменты, но не реализовывали их. У нас самый молодой состав в чемпионате – нужно еще многому учиться»

Ханс-Дитер Флик высказался о серии «Барселоны» без побед в Ла Лиге.

Каталонцы не побеждают в чемпионате Испании 3 матча подряд – команда уступила «Лас-Пальмасу» (1:2) и «Реал Сосьедад» (0:1) и сыграла вничью с «Сельтой» (2:2).

«Лучше всего, что ноябрь закончился и начался декабрь. Тем не менее, команда многое отдала, мы доминировали и создавали возможности. Хорошая новость в том, что мы создавали моменты, но не реализовывали их должным образом.

У нас самый молодой состав в Ла Лиге, нам нужно многому учиться, и мы должны продолжать бороться за победу. Когда матч становится сложным, важно не пропустить и защищаться как одна команда. Так же, как и атаковать.

В матче против «Лас-Пальмаса» произошло многое – не хочу вдаваться в подробности, потому что может показаться, что я опускаю руки или жалуюсь, я не люблю это делать.

Команда могла победить, но мы не смогли этого сделать, и именно поэтому мы сталкиваемся с давлением, но команда вновь должна максимально сосредоточиться. Завтра у нас может быть два или три момента, и нам важно их реализовать», – сказал главный тренер «Барселоны» на пресс-конференции перед матчем с «Мальоркой».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoМальорка
logoЛас-Пальмас
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