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  • Ультрас «Барсы» о закрытии трибуны на «Монжуике»: «Это следующий шаг к социальной смерти клуба – руководство его продает. Стадион заполняют туристами – «волны» при 0:0, поцелуи на камеру, шутки диктора»
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Ультрас «Барсы» о закрытии трибуны на «Монжуике»: «Это следующий шаг к социальной смерти клуба – руководство его продает. Стадион заполняют туристами – «волны» при 0:0, поцелуи на камеру, шутки диктора»

Фанаты «Барсы» отреагировали на закрытие фан-трибуны на «Олимпик Льюис Компанис».

Ранее «Барселона» объявила о закрытии Espai d’Animació в связи с «невыполнением» группами-участниками определенных обязательств, которые они взяли на себя в ходе диалога с «блауграной». Между клубом и ультрас существовала договоренность о возмещении 14 штрафов за нарушение правил на этом участке стадиона на общую сумму в 21 тысячу евро – сектор был закрыт в связи с истечением срока выполнения обязательств.

В связи с закрытием трибуны ультрас не смогли присутствовать на матчах с «Брестом» в Лиге чемпионов и «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге.

Представители четырех фанатских групп, входящих в Espai d’Animació, выступили с заявлением с критикой руководства клуба.

«После десятилетий поддержки клуба в его лучшие и, прежде всего, худшие моменты дома и на выезде нам помешали отпраздновать и насладиться нашим 125-летием.

Дело не в том, что мы не хотим платить штрафы, за этим стоит гораздо больше проблем. Мало-помалу [сосьос] теряют вес, который они имели исторически. Клуб портит атмосферу, заполняя стадион туристами – «волны» при счете 0:0, поцелуи на камеру, шутки диктора, неприличные цены. Они провоцируют отсутствие соперничества, меняют цвета в маркетинговых целях и принимают важные решения без какой-либо прозрачности или консультаций.

Многие вещи раскрывают намерения правления, отдающего предпочтение бизнес-модели, при которой страдают самые близкие и преданные клубу люди. Они продают клуб экономически и социально. Закрытие нашего сектора – это следующий шаг к социальной смерти клуба. Либо мы отреагируем, либо они в конечном итоге уничтожат самое важное, что есть у клуба.

Нельзя играть с достоинством клуба, с его историей и тем более с ценностью эмблемы и отношением к ней общества и болельщиков», – говорится в заявлении.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoБарселона
болельщики
logoЛа Лига
logoОлимпик Льюис Компанис
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