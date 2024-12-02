Невилл про 0:2 «Сити» с «Ливерпулем»: «Не думаю, что Пеп правильно выбрал состав, что-то пошло не так с самого начала. Они выглядели побежденными»

Гари Невилл раскритиковал выбор состава «Манчестер Сити» на матч с «Ливерпулем».

Вчера «горожане» уступили «красным» (0:2) в 13-м туре АПЛ .

«Я думал, что «Ливерпуль » победит. «Сити » был ужасен, они выглядели побежденными. Мы можем сказать, что Пеп Гвардиола гений, он потрясающий, один из величайших умов всех времен, но я не думаю, что он правильно выбрал состав. Говорю без неуважения, это просто наблюдение.

Мы видели, как Рико Льюис играл перед Кайлом Уокером на прошлых выходных с «Тоттенхэмом» (0:4). Это не сработало. Как должен был сработать выход Нунеша на левом фланге при полузащите из четырех человек? Опять же, это не сработало. Он заменил их обоих через час, так что это очевидно. Некоторые вещи для «Сити » пошли не так с самого начала игры.

Я был поражен их настроем. «Ливерпуль » стал огромным фаворитом на титул», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».