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  • Гвардиола про 0:2 с «Ливерпулем»: «Поздравляю с заслуженной победой, в первые 15-20 минут они были неудержимы. «Ман Сити» начнет с нуля и постарается сделать хороший рывок»
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Гвардиола про 0:2 с «Ливерпулем»: «Поздравляю с заслуженной победой, в первые 15-20 минут они были неудержимы. «Ман Сити» начнет с нуля и постарается сделать хороший рывок»

Пеп Гвардиола признал заслуженной победу «Ливерпуля» (0:2).

«В первые 15-20 минут они были неудержимы. Они начали игру очень мощно. Мы пытались контролировать мяч и много пасовать, но нам было очень тяжело.

Они заслужили первый гол. Но и мы начали первый тайм очень хорошо, а также хорошо играли во втором, угроз почти не было. Я знаю, насколько хорош «Ливерпуль» в обеих штрафных площадях.

Я поздравляю его. Мы перезагрузимся и начнем с нуля, хотя в это сложно поверить. Я во многом рассчитываю на этих футболистов. Я знаю, что они делают в такой ситуации. Посмотрим, что будет в конце сезона.

Мы всегда можем использовать короткие передачи, но альтернатив не так много. Но я могу только поблагодарить ребят, потому что видел, как они старались при игре с мячом и без мяча. Возможно, внутри меня было ощущение, что мы сможем на этом что-то построить.

Мы начнем все сначала и постараемся сделать хороший рывок. Возможно, в какой-то момент все заработает как надо. Сегодня Кевин де Брюйне хорошо проявил себя в свои минуты, а Джек Грилиш сыграл хорошо на своей позиции. Доку тоже хорошо сыграл после месячной паузы. Бернарду и Рико Льюис много играли в последнее время. Натан Аке сыграл выдающимся образом против одного из, пожалуй, великих вингеров.

Я поздравляю «Ливерпуль», он заслужил победу, а мы принимаем сложившуюся ситуацию и будем отталкиваться от нее», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Сити
logoБернарду Силва
logoНатан Аке
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoДжек Грилиш
logoЖереми Доку
logoРико Льюис
logoЛиверпуль
logoКевин де Брюйне
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