Слот о 9-очковом отрыве в АПЛ: «Никто, включая меня, не мог предсказать такой старт сезона. В игре с «Сити» «Ливерпуль» был близок к совершенству – только так можно победить»
«Если хочешь обыграть «Ман Сити», нужно сыграть идеально в каждом компоненте. Высокий прессинг, низкий прессинг, начало атак – они создают много проблем. Мы были близки к совершенству, и это единственный способ обыграть такую сильную команду, как «Сити».
Не думаю, что кто-либо, включая меня, мог предсказать такое начало сезона. Я знал, что Юрген Клопп оставляет команду в очень хорошем положении, но все равно: такое количество побед, учитывая силу соперников, нельзя было предсказать в начале сезона.
Но вчера я видел игру «Арсенала», сегодня – «Челси», я видел и «Ман Сити». Они отыграются, потому что в этих командах очень много мастеров. Они могут выдать такую же серию, как и мы. Так что нужно сохранять концентрацию», – отметил главный тренер «Ливерпуля».
«Ливерпуль» на 9 очков опережает «Арсенал» и «Челси» после 13 туров АПЛ. «Сити» отстал на 11 баллов, «МЮ» – на 15
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