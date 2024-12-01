Слот о 9-очковом отрыве в АПЛ: «Никто, включая меня, не мог предсказать такой старт сезона. В игре с «Сити» «Ливерпуль» был близок к совершенству – только так можно победить»

Арне Слот признал, что не ожидал такого начала сезона в исполнении «Ливерпуля».

«Если хочешь обыграть «Ман Сити », нужно сыграть идеально в каждом компоненте. Высокий прессинг, низкий прессинг, начало атак – они создают много проблем. Мы были близки к совершенству, и это единственный способ обыграть такую сильную команду, как «Сити».

Не думаю, что кто-либо, включая меня, мог предсказать такое начало сезона. Я знал, что Юрген Клопп оставляет команду в очень хорошем положении, но все равно: такое количество побед, учитывая силу соперников, нельзя было предсказать в начале сезона.

Но вчера я видел игру «Арсенала », сегодня – «Челси », я видел и «Ман Сити». Они отыграются, потому что в этих командах очень много мастеров. Они могут выдать такую же серию, как и мы. Так что нужно сохранять концентрацию», – отметил главный тренер «Ливерпуля ».

«Ливерпуль» на 9 очков опережает «Арсенал» и «Челси» после 13 туров АПЛ. «Сити» отстал на 11 баллов, «МЮ» – на 15