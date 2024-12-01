«Ман Сити» впервые пробил по воротам «Ливерпуля» на 39-й, в створ – на 82-й. У команды Пепа не было ни одной явной возможности забить

«Манчестер Сити» не создал явных голевых моментов в матче с «Ливерпулем».

Команда Пепа Гвардиолы проиграла «Ливерпулю» (0:2) в 13-м туре АПЛ .

«Горожане» нанесли 8 ударов по воротам. «Ман Сити » впервые пробил по воротам соперника на 39-й минуте игры, в створ – на 82-й.

Всего в активе команды 2 удара в створ и 3 мимо. Еще 3 удара были заблокированы.

У команды не было ни одной явной возможности забить, считает Sky Sports. У «красных» – три.