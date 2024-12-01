«Ман Сити» впервые пробил по воротам «Ливерпуля» на 39-й, в створ – на 82-й. У команды Пепа не было ни одной явной возможности забить
«Манчестер Сити» не создал явных голевых моментов в матче с «Ливерпулем».
Команда Пепа Гвардиолы проиграла «Ливерпулю» (0:2) в 13-м туре АПЛ.
«Горожане» нанесли 8 ударов по воротам. «Ман Сити» впервые пробил по воротам соперника на 39-й минуте игры, в створ – на 82-й.
Всего в активе команды 2 удара в створ и 3 мимо. Еще 3 удара были заблокированы.
У команды не было ни одной явной возможности забить, считает Sky Sports. У «красных» – три.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт АПЛ
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