«При Станковиче один из лучших матчей «Спартака», если не лучший. «Краснодар» без неудачных отрезков не может». Мостовой о 3:0 

Александр Мостовой оценил победу «Спартака» над «Краснодаром» (3:0) в Мир РПЛ.

«По всем показателям «Спартак» был лучше — по движению, по единоборствам, не говоря уже про настрой. Выиграли всю борьбу, все единоборства. При Станковиче это один из лучших матчей команды, если вообще не лучший.

«Краснодар » переживает ожидаемый спад — эта команда без таких неудачных отрезков не может. Но состав у нее сильный, поэтому уверен, что она все равно закончит в тройке. Поэтому хочется особенно отметить игру «Спартака», который уверенно выиграл матч в гостях у такого сильного соперника», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».