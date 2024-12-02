«При Станковиче один из лучших матчей «Спартака», если не лучший. «Краснодар» без неудачных отрезков не может». Мостовой о 3:0
Александр Мостовой оценил победу «Спартака» над «Краснодаром» (3:0) в Мир РПЛ.
«По всем показателям «Спартак» был лучше — по движению, по единоборствам, не говоря уже про настрой. Выиграли всю борьбу, все единоборства. При Станковиче это один из лучших матчей команды, если вообще не лучший.
«Краснодар» переживает ожидаемый спад — эта команда без таких неудачных отрезков не может. Но состав у нее сильный, поэтому уверен, что она все равно закончит в тройке. Поэтому хочется особенно отметить игру «Спартака», который уверенно выиграл матч в гостях у такого сильного соперника», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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