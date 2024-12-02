Угальде о том, что «Спартак» в 5 очках от «Зенита»: «Сделаем все возможное и постараемся обойти их. Шансы – 50 на 50» 

Манфред Угальде оценил шансы «Спартака» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 17 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Зенита » на 5 очков.

«Считаю ли я, что «Зенит» перестал быть непобедимым? Мы сфокусированы на себе. Мы идем от игры к игре. Давайте посмотрим, что будет в будущем.

Возможно ли, что «Спартак» обгонит «Зенит» в чемпионской гонке? Мы сделаем все возможное и постараемся обойти их. Это футбол: шансы – 50 на 50», — сказал нападающий «Спартака ». сделавший дубль в воскресном матче с «Краснодаром» (3:0).