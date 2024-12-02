Мостовой после 3:0: «Верните Абаскаля, остановите «Спартак». Невозможно на это смотреть, ха-ха-ха»

Александр Мостовой в шутку предложил вернуть Гильермо Абаскаля в «Спартак».

В 17-туре Мир РПЛ красно-белые разгромили «Краснодар» на выезде со счетом 3:0 и вошли в топ-3 таблицы.

«Убедительная просьба, верните Абаскаля , остановите «Спартак». Невозможно на это смотреть, ха-ха-ха», – сказал смеясь бывший полузащитник «Спартака» на видео в своем телеграм-канале.

Мостовой о 3-м голе «Спартака» «Краснодару»: «Станкович прибежал, игроки. Футбольные люди по-футбольному радуются. Главное, чтобы Абаскаль нигде не появился и не остановил «Спартак»