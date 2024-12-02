79

«Бабич «съел» сегодня Кордобу». Защитник «Спартака» Чернов о 3:0 с «Краснодаром» 

Никита Чернов рассказал, кто помешал Джону Кордобе забить «Спартаку».

В воскресенье красно-белые разгромили в гостях «Краснодар» (3:0) в матче 17-го тура Мир РПЛ.

«Прикольный матч, победили. Бабич «съел» сегодня Кордобу. Красавчик! Так что теперь ждем последний матч [года] с «Пари НН», — сказал защитник «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoНикита Чернов
logoСрджан Бабич
logoпремьер-лига Россия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кордоба после 0:3: «Вам кажется, что оборона «Спартака» меня закрыла? А что с фолами, которые не дали? Но это не может быть оправданием» 
86сегодня, 02:30
Мостовой после 3:0: «Верните Абаскаля, остановите «Спартак». Невозможно на это смотреть, ха-ха-ха»
63вчера, 21:26
Станкович о 3:0 с «Краснодаром»: «Ребята были львами с 1-й по 90‑ю минуту. Знали, что Угальде хорош, ему нужно было найти себя. Надо не только тренировать, но и мотивировать, где‑то обнять»
42вчера, 20:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Роналду проиграл 1 млн долларов болельщику в футбольном челлендже от Мистера Биста
1329 минут назадФото
Салах не ведет переговоров с «ПСЖ». Слухи об интересе парижан могут использоваться для давления на «Ливерпуль» (Бен Джейкобс)
1435 минут назад
Мостовой о Тедеско: «Не кажется сильным тренером и в футбол не играл. Раз попал куда-то, теперь что-то происходит. Был бы у меня агент, я бы тоже ходил из команды в команду»
2648 минут назад
Гендиректор «Пари НН» о фразе Гончаренко судье Бобровскому: «Виктора Михайловича неправильно поняли, думаю, было искажение смысла. Поговорим с ним, дадим позицию клуба»
553 минуты назад
Выручайте Пепа: заходите в Аэрофутбол, выбирайте «Сити», начинайте побеждать
54 минуты назадСпецпроект
Агент Сафонов о Федорищеве: «В Самарской области нет других проблем, кроме агентов? У них там с дорогами-то не все нормально. Пусть покажет документы – Андреев ничего не подписывал, думаю»
25сегодня, 14:51
Флик о судействе в Ла Лиге: «Все зависит от «Барсы», считаю – вы побеждаете, когда играете лучше. Не хочу оправдываться»
19сегодня, 14:37
В «Локо» заявили, что не продадут Ненахова и Сильянова. «Спартак» интересуется защитниками
10сегодня, 14:32
Месси, Роналду, Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Родри, Ямаль и Нойер – среди претендентов на попадание в символическую сборную года от FIFPro
48сегодня, 14:23
Ловчев о Жозе: «Пивная бочка, весит 100 с лишним килограммов – как «Спартак» его привез? Сидеть на скамейке – это одно, а выходить и делать результат – совсем другое»
28сегодня, 14:02
Ко всем новостям
Последние новости
Юрий Семин: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку – проводят матчи на высоком уровне. У команды хорошее физическое состояние, есть стабильность в составе»
1 минуту назад
«Реал» собирается предложить Раулю Асенсио новый контракт с повышением зарплаты
411 минут назад
Кордоба назвал «Спартак» самым сложным соперником в сезоне после 0:3: «Но нельзя поддаваться панике. Надо продолжать работать и побеждать на следующей неделе»
13 минут назад
Ловчев об Угальде: «Это Пеле на самом деле. Если будет все время так играть, до конца сезона забьет еще 20 голов»
724 минуты назад
«Динамо» интересуется Глебовым. «Ростов» отложил все переговоры по хавбеку до зимней паузы («СЭ»)
528 минут назад
Шикунов про Угальде: «Допускаю, что «Спартак» получит серьезные предложения из Европы. За 25 млн точно могут продать. Даже за 30»
1238 минут назад
«Ахмат» – «Динамо». Тюкавин, Артур, Нгамале, Карраскаль, Уткин и Садулаев играют
1039 минут назад
«Спартак» следит за Пальцевым из «Динамо» Махачкала. Трансфер защитника зимой маловероятен (Metaratings)
459 минут назад
Дюков о росте курса валют: «РФС не может на это влиять. Финансовое состояние клубов более чем удовлетворительное, но ситуация у каждого своя»
3сегодня, 14:30
Чемпионат Испании. «Севилья» принимает «Осасуну»
160сегодня, 14:24