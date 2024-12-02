«Бабич «съел» сегодня Кордобу». Защитник «Спартака» Чернов о 3:0 с «Краснодаром» 

Никита Чернов рассказал, кто помешал Джону Кордобе забить «Спартаку».

В воскресенье красно-белые разгромили в гостях «Краснодар » (3:0) в матче 17-го тура Мир РПЛ .

«Прикольный матч, победили. Бабич «съел» сегодня Кордобу . Красавчик! Так что теперь ждем последний матч [года] с «Пари НН», — сказал защитник «Спартака ».