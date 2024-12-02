Сперцян о 0:3 от «Спартака»: «Не скажу, что все прям было плохо. Были моменты при 0:0, «Краснодар» пропустил очень простые мячи»
— Очень тяжелый матч. Что не получилось?
— Бывают такие игры, не скажу, что все прям было плохо. Были моменты при счете 0:0, мы пропустили очень простые мячи. Конечно, неприятно, но мы должны оставаться сильными и быть вместе. Надо исправляться через неделю.
— Что происходит у «Краснодара» в этих последних матчах — у команды спад?
— Спада нет. Осталась последняя игра. Конечно, тяжело, если брать логистику, игры сборной. У нас после них были две игры на выезде, тяжеловато. Это не причина. Вы помните игру с «Химками», где мы пропустили в концовке. Ничего сверхъестественного не случилось, это футбол. Если мы будем ругаться, то будет только хуже.
— Перед игрой знали результат матча «Зенита», который уступил «Крыльям Советов» (2:3)? Это держали в голове?
— Мы должны всегда отталкиваться от своей игры. Конечно, понимали, что можем выйти в лидеры, но на результате это никак не сказалось, — сказал хавбек «Краснодара».
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