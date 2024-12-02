Кордоба после 0:3: «Вам кажется, что оборона «Спартака» меня закрыла? А что с фолами, которые не дали? Но это не может быть оправданием»
Джон Кордоба высказался после поражения «Краснодара» от «Спартака» (0:3) в Мир РПЛ.
«Результат «Зенита» с «Крыльями» (2:3)? Нас волнует только наша работа. Сейчас мы уходим расстроенные домой, потому что у нас не вышло. Следующую неделю мы будем уверенно работать, чтобы хорошо закончить этот год.
Вам кажется, что так было, что оборона «Спартака» меня закрыла? Те фолы, которые они просвистели и не дали, что с ними? Вы это видите в каждом матче. Можете пересмотреть некоторые моменты и проанализировать некоторые игры — когда держат, забираются сверху, не свистят в некоторых моментах. Но это не может быть оправданием — нам надо продолжать работать», — сказал нападающий «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости