Кордоба после 0:3: «Вам кажется, что оборона «Спартака» меня закрыла? А что с фолами, которые не дали? Но это не может быть оправданием» 

Джон Кордоба высказался после поражения «Краснодара» от «Спартака» (0:3) в Мир РПЛ.

«Результат «Зенита» с «Крыльями» (2:3)? Нас волнует только наша работа. Сейчас мы уходим расстроенные домой, потому что у нас не вышло. Следующую неделю мы будем уверенно работать, чтобы хорошо закончить этот год.

Вам кажется, что так было, что оборона «Спартака » меня закрыла? Те фолы, которые они просвистели и не дали, что с ними? Вы это видите в каждом матче. Можете пересмотреть некоторые моменты и проанализировать некоторые игры — когда держат, забираются сверху, не свистят в некоторых моментах. Но это не может быть оправданием — нам надо продолжать работать», — сказал нападающий «Краснодара ».