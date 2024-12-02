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  • Мостовой о «Крыльях» и 3:2 в Петербурге: «Аномальный результат. Не понимаю, как «Зенит» умудрился пропустить три гола за 12 минут»  
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Мостовой о «Крыльях» и 3:2 в Петербурге: «Аномальный результат. Не понимаю, как «Зенит» умудрился пропустить три гола за 12 минут»  

Александр Мостовой оценил победу «Крыльев Советов» над «Зенитом» (3:2) в Мир РПЛ.

«Это просто необъяснимый результат. Думаю, никто до игры не предположил бы, что она так сложится. Слишком уж сейчас явное превосходство «Зенита» в классе. И он обычно не отдает такие встречи. Тем более такую, как с нынешними «Крыльями», у которых куча проблем, включая скандал в связи с выступлениями губернатора.

И я не понимаю, как «Зенит» умудрился три гола за 12 минут пропустить. Дальше ясно, что самарцы вцепились в этот результат и удержали его. Можно их поздравить с этим, но результат аномальный. Особенно сейчас, когда Питер мог нарастить отрыв от конкурентов после их поражений», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
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