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  • Осинькин о 3 голах «Крыльев» «Зениту» с трех ударов в 1-м тайме: «С нами Бог. Благодарен ребятам, пойду за них до конца. Это мужской коллектив» 
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Осинькин о 3 голах «Крыльев» «Зениту» с трех ударов в 1-м тайме: «С нами Бог. Благодарен ребятам, пойду за них до конца. Это мужской коллектив» 

Игорь Осинькин высказался о победе над «Зенитом» (3:2) в Мир РПЛ.

— «Зенит» — такая команда, где мы не можем сказать: это мы что‑то плохо сделали, или они все сделали идеально. Да, первые минуты были тяжелые. Но ответный гол вернул нас в игру.

— Три удара в створ — три забитых мяча. Это в первом тайме.

— С нами Бог.

— Дубль Ивана Сергеева.

— Хочу сказать, что у Вани был непростой отрезок. У него было маловато голов. Но он на своем месте, и он нам сильно помогает. Отдельно выделю тот объем работы, который он выполняет. Нам приходится много бегать, по‑другому мы бы не спаслись.

— Вы чувствуете поддержку команды?

— Я всегда благодарен ребятам, пойду за них до конца. Это мужской коллектив. Поверьте, он так работает.

Игорь Осинькин уверен, что выведет команду на следующий матч в качестве главного тренера?

— Я сегодня хочу только порадоваться этой победе, — сказал тренер «Крыльев Советов».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoИван Сергеев
logoЗенит
logoИгорь Осинькин
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