«Каких же красок добавил день трансферу Соболева в «Зенит». Сергеев – 2 гола. Угальде – 2 гола. Соболев – 0 голов. «Спартак» – плюс 10 млн». Шнякин о переходе Александра

Дмитрий Шнякин высказался о летнем приобретении «Зенитом» Александра Соболева.

27-летний нападающий перешел в петербургский клуб из «Спартака» в конце августа за 10 млн евро. В текущем сезоне Мир РПЛ Соболев провел 10 матчей за «Зенит», не сделав результативных действий.

В 17-м туре дублем в ворота «Зенита » отметился Иван Сергеев , покинувший петербуржцев после прихода Соболева и перешедший в «Крылья Советов ». В данный момент дубль в матче с «Краснодаром» сделал экс-партнер Соболева по «Спартаку» Манфред Угальде.

«Ооох. Каких же красок добавил этот игровой день трансферу Соболева из «Спартака » в «Зенит».

Сергеев – 2 гола. Угальде – 2 гола. Соболев – 0 голов. «Спартак» – плюс 10 млн», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.