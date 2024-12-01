«Каких же красок добавил день трансферу Соболева в «Зенит». Сергеев – 2 гола. Угальде – 2 гола. Соболев – 0 голов. «Спартак» – плюс 10 млн». Шнякин о переходе Александра
Дмитрий Шнякин высказался о летнем приобретении «Зенитом» Александра Соболева.
27-летний нападающий перешел в петербургский клуб из «Спартака» в конце августа за 10 млн евро. В текущем сезоне Мир РПЛ Соболев провел 10 матчей за «Зенит», не сделав результативных действий.
В 17-м туре дублем в ворота «Зенита» отметился Иван Сергеев, покинувший петербуржцев после прихода Соболева и перешедший в «Крылья Советов». В данный момент дубль в матче с «Краснодаром» сделал экс-партнер Соболева по «Спартаку» Манфред Угальде.
«Ооох. Каких же красок добавил этот игровой день трансферу Соболева из «Спартака» в «Зенит».
Сергеев – 2 гола. Угальде – 2 гола. Соболев – 0 голов. «Спартак» – плюс 10 млн», – написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
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