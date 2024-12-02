Салах допускает переход в «ПСЖ». Стороны обсуждают сделку, «шансы хорошие» (L’Equipe)
Контракт вингера с «Ливерпулем» рассчитан до конца текущего сезона. Египтянин уже давал понять, что пока все идет к тому, что он покинет команду.
L’Equipe утверждает, что Салах допускает переход в «ПСЖ» ближайшим летом, «дверь открыта». Как сообщил источник газеты, есть хорошие шансы увидеть переход Мохамеда во французский клуб, они давно общаются на этот счет.
Подчеркивается, что у столичной команды будет ряд преимуществ в борьбе за футболиста. Во-первых, стороны уже контактировали в предшествующие годы. Во-вторых, у Салаха хорошие отношения с Нассером Аль-Хелайфи, руководителем «ПСЖ».
Среди других претендентов называются саудовские клубы, способные сделать египтянину очень крупное предложение.
В то же время сообщается, что «ПСЖ» отрицает интерес к Салаху и считает, что за счет подобных статей оказывается давление на «Ливерпуль».
Салах о контракте после 1+1 с «Сити»: «Эта ситуация сидит в моей голове. Это мой последний домашний матч за «Ливерпуль» против «горожан» по состоянию на данный момент, хотел насладиться»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий