Салах допускает переход в «ПСЖ». Стороны обсуждают сделку, «шансы хорошие» (L’Equipe)

Мохамед Салах может присоединиться к «ПСЖ».

Контракт вингера с «Ливерпулем » рассчитан до конца текущего сезона. Египтянин уже давал понять , что пока все идет к тому, что он покинет команду.

L’Equipe утверждает, что Салах допускает переход в «ПСЖ» ближайшим летом, «дверь открыта». Как сообщил источник газеты, есть хорошие шансы увидеть переход Мохамеда во французский клуб, они давно общаются на этот счет.

Подчеркивается, что у столичной команды будет ряд преимуществ в борьбе за футболиста. Во-первых, стороны уже контактировали в предшествующие годы. Во-вторых, у Салаха хорошие отношения с Нассером Аль-Хелайфи, руководителем «ПСЖ».

Среди других претендентов называются саудовские клубы, способные сделать египтянину очень крупное предложение.

В то же время сообщается, что «ПСЖ » отрицает интерес к Салаху и считает, что за счет подобных статей оказывается давление на «Ливерпуль».

Салах о контракте после 1+1 с «Сити»: «Эта ситуация сидит в моей голове. Это мой последний домашний матч за «Ливерпуль» против «горожан» по состоянию на данный момент, хотел насладиться»