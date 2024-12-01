У Салаха 11+7 в 13 матчах АПЛ, игрок «Ливерпуля» – лидер сезона по «гол+пас»
Мохамед Салах сделал 17-е и 18-е результативные действия в этом сезоне АПЛ .
Вингер «Ливерпуля» ассистировал Коди Гакпо в матче 13-го тура против «Ман Сити», а затем забил сам с пенальти (2:0, второй тайм).
Таким образом, у Салаха 11+7 очков в 13 матчах АПЛ, Мохамед – лидер чемпионата по системе «гол+пас».
Также на счету Салаха 5 (1+4) результативных баллов в Лиге чемпионов и один забитый мяч в Кубке английской лиги.
Помимо этого, у Салаха два гола за сборную Египта в квалификации Кубка африканских наций.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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