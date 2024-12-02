«Я проиграл 6 матчей подряд». Морган пошутил про Пепа, показавшего 6 пальцев фанатам «Ливерпуля», и назвал тренера «Сити» «сломленным человеком»
Пирс Морган пошутил над Пепом Гвардиолой после поражения «Сити» от «Ливерпуля».
Встреча 13-го тура АПЛ прошла на «Энфилде» и завершилась победой «красных» со счетом 2:0.
Это шестое поражение «Ман Сити» в 7 последних матчах и четвертое подряд в АПЛ.
В конце второго тайма болельщики на стадионе начали скандировать Гвардиоле: «Утром тебя уволят!». В ответ каталонский специалист показал фанатам «Ливерпуля» 6 пальцев, отсылающих к числу трофеев АПЛ, которые завоевал «Сити» под его руководством.
Телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган выложил кадр этого момента в своих соцсетях, сопроводив его подписью: «Я проиграл шесть матчей подряд».
«Пеп даже не был острым или саркастичным. Он сломленный человек» – написал позже Морган, опубликовав кадр из телевизионного интервью тренера.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Пирса Моргана
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