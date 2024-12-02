«Я проиграл 6 матчей подряд». Морган пошутил про Пепа, показавшего 6 пальцев фанатам «Ливерпуля», и назвал тренера «Сити» «сломленным человеком»

Пирс Морган пошутил над Пепом Гвардиолой после поражения «Сити» от «Ливерпуля».

Встреча 13-го тура АПЛ прошла на «Энфилде» и завершилась победой «красных» со счетом 2:0.

Это шестое поражение «Ман Сити » в 7 последних матчах и четвертое подряд в АПЛ.

В конце второго тайма болельщики на стадионе начали скандировать Гвардиоле : «Утром тебя уволят!». В ответ каталонский специалист показал фанатам «Ливерпуля » 6 пальцев , отсылающих к числу трофеев АПЛ , которые завоевал «Сити» под его руководством.

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган выложил кадр этого момента в своих соцсетях, сопроводив его подписью: «Я проиграл шесть матчей подряд».

«Пеп даже не был острым или саркастичным. Он сломленный человек» – написал позже Морган, опубликовав кадр из телевизионного интервью тренера.