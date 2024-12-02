Слот о 7 матчах «Сити» без побед: «Не стоит жалеть Пепа. Он много всего выиграл и все доказал. Чемпион в ноябре не определяется»
Арне Слот призвал не жалеть Пепа Гвардиолу после 7 матчей без побед.
«Ты симпатизируешь, сочувствуешь тренерам, которые находятся в плохом положении. Они или проиграли много матчей, или находятся на дне таблицы. Но Пеп выиграл очень много всего и много раз все доказал.
Вот почему чемпион в ноябре не определяется. В прошлом сезоне «горожане» на 8 очков отставали от «Арсенала», кажется, в феврале. Никому не следует жалеть Пепа. Может, каких-то других тренеров, но только не Пепа.
Он выиграл много трофеев и сможет вернуть «Манчестер Сити» на верный путь», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
У «Ман Сити» 6 поражений и ничья с конца октября. Это худшая серия в карьере Гвардиолы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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