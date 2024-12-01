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«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» впервые за пять матчей. «Горожане» не побеждают на «Энфилде» с 2021-го

«Ливерпуль» прервал серию неудач в противостоянии с «Манчестер Сити».

Команда Арне Слота обыграла действующих чемпионов Англии со счетом 2:0 в 13-м туре АПЛ.

В последний раз до этого дня «красные» побеждали этого соперника 16 октября 2022 года. В последующих матчах «Ман Сити» выиграл дважды, а еще два раза была ничья.

Следует отметить, что «горожане» не побеждают на «Энфилде» с февраля 2021 года.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
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logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoАрне Слот
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