«Ливерпуль» обыграл «Ман Сити» впервые за пять матчей. «Горожане» не побеждают на «Энфилде» с 2021-го
«Ливерпуль» прервал серию неудач в противостоянии с «Манчестер Сити».
Команда Арне Слота обыграла действующих чемпионов Англии со счетом 2:0 в 13-м туре АПЛ.
В последний раз до этого дня «красные» побеждали этого соперника 16 октября 2022 года. В последующих матчах «Ман Сити» выиграл дважды, а еще два раза была ничья.
Следует отметить, что «горожане» не побеждают на «Энфилде» с февраля 2021 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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