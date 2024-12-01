У «Сити» один удар в 1-м тайме – на 39-й минуте мимо ворот. «Ливерпуль» пробил 10 раз, больше владел мячом и ведет 1:0
«Ливерпуль» превосходит «Манчестер Сити» по ряду показателей после 1-го тайма.
Команды Арне Слота и Пепа Гвардиолы встречаются на «Энфилде» в 13-м туре АПЛ.
Хозяева владели мячом 53,5% времени и нанесли 10 ударов, 4 из которых пришлись в створ. Счет на 12-й минуте открыл Коди Гакпо.
«Ман Сити» сумел пробить всего один раз. На 39-й минуте Рико Льюис нанес несильный удар с края штрафной – мяч прошел мимо ворот.
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 1:0 – Гакпо забил с паса Салаха на 12-й. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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