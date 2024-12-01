У «Сити» один удар в 1-м тайме – на 39-й минуте мимо ворот. «Ливерпуль» пробил 10 раз, больше владел мячом и ведет 1:0

«Ливерпуль» превосходит «Манчестер Сити» по ряду показателей после 1-го тайма.

Команды Арне Слота и Пепа Гвардиолы встречаются на «Энфилде» в 13-м туре АПЛ .

Хозяева владели мячом 53,5% времени и нанесли 10 ударов, 4 из которых пришлись в створ. Счет на 12-й минуте открыл Коди Гакпо .

«Ман Сити » сумел пробить всего один раз. На 39-й минуте Рико Льюис нанес несильный удар с края штрафной – мяч прошел мимо ворот.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». 1:0 – Гакпо забил с паса Салаха на 12-й. Онлайн-трансляция