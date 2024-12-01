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Слот о «Сити» Пепа: «У него столько игровых планов. Анализ «горожан» занимает больше времени, чем других команд, у которых всегда одинаковая структура»

Арне Слот высказался об игре «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

«У него так много разных игровых планов. Стиль игры почти всегда одинаков, они хотят владеть мячом, но они могут корректировать определенные позиции – например, правый защитник может стать левым защитником или смещаться в полузащиту, этим они усложняют вам задачу.

Анализ их игры занимает даже больше времени, чем некоторых других команд, у которых всегда одинаковая структура», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Сегодня команда Слота примет «горожан» в рамках 13-го тура АПЛ. Матч пройдет в 19:00 по московскому времени.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
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