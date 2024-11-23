64

«Тебя уволят утром». Фанаты «Тоттенхэма» – Гвардиоле на матче с «Ман Сити»

Болельщики «Тоттенхэма» потроллили Пепа Гвардиолу.

Лондонская команда обыгрывает «Манчестер Сити» на выезде в матче 12-го тура АПЛ (3:0, второй тайм).

После третьего забитого мяча фанаты «шпор» скандировали кричалку, адресованную главному тренеру «горожан» Гвардиоле: «Тебя уволят утром».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пеп о «Ман Сити»: «Многие могут проиграть четыре матча подряд, но только одна команда выиграла АПЛ четыре раза кряду»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Саймона Пича
logoТоттенхэм
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
болельщики
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Оуэн об «МЮ»: «Аморим может быть правильным человеком. В его словах за 10 минут больше смысла, чем во всех высказываниях тен Хага за 2,5 года»
2 минуты назад
Гвардиола потерпел 5 поражений подряд впервые в тренерской карьере
236 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Сельты», «Атлетико» обыграл «Алавес», «Жирона» разгромила «Эспаньол»
1911 минут назад
«Ман Сити» проиграл дома в АПЛ впервые с 2022 года
4213 минут назад
«Ман Сити» проиграл 5 матчей подряд впервые с 2006 года. В следующем туре АПЛ – «Ливерпуль»
8616 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» разгромлен «Тоттенхэмом», «Арсенал» крупно обыграл «Ноттингем», «Челси» победил «Лестер»
40917 минут назад
«Тоттенхэм» разгромил «Ман Сити» на выезде – 4:0! У Мэддисона дубль, Порро и Джонсон тоже забили
18817 минут назад
Чемпионат Германии. «Айнтрахт» победил «Вердер», «Байер» забил 5 голов «Хайденхайму», «Дортмунд» разгромил «Фрайбург», «Хоффенхайм» и «Лейпциг» сыграли 4:3
5519 минут назад
У «Ювентуса» нет поражений в Серии А: 6 побед, 7 ничьих. Команда Мотты выиграла лишь 2 из 7 последних матчей во всех турнирах
1131 минуту назад
Вспомните форму «Ювентуса» эпохи Дель Пьеро? А «МЮ» Фергюсона? Игра про ретро-легенд!
21 ноября, 19:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
У Мэддисона 13 очков за дубль «Манчестер Сити» в фэнтези. Лучший бомбардир «Тоттенхэма» забил 5 мячей в 11 матчах АПЛ
216 минут назадФэнтези
Угальде о покере «Локомотиву»: «Странно, что в «Спартаке» такое случалось в последний раз, когда я еще не родился. По отношению к Ширко у меня только уважение»
717 минут назад
«Когда все кричали про «Локомотив», я сразу спросил: «А почему они? Чем «Спартак» слабее?» Я прогнозировал победу красно-белых, но не 5:2». Мостовой о матче
1320 минут назад
Гави выйдет в старте «Барсы» впервые за 382 дня. У хавбека была травма «крестов»
1031 минуту назад
«Сельта» – «Барселона». Гави, Левандоввски, Рафинья в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1434 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома проиграл «Аль-Халиджу»
2435 минут назад
Корнеев об Угальде: «Когда забивал третий, он прикурил, стряхнул в пепельницу и еще свечу над Лантратовым сделал»
1736 минут назад
Сака набрал 10 фэнтези-очков за гол и ассист с «Ноттингемом». У полузащитника «Арсенала» 3+3 в 5 последних матчах АПЛ
140 минут назадФэнтези
У «Ювентуса» 1 победа над «Миланом» за 3,5 года. «Россонери» выиграли трижды
340 минут назад
Корреа из «Интера» набрал 15 фэнтези-очков за гол и 2 ассиста против «Вероны». У Тюрама 13, у де Врея и Биссека – по 12
49 минут назадФэнтези