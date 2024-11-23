«Тебя уволят утром». Фанаты «Тоттенхэма» – Гвардиоле на матче с «Ман Сити»

Болельщики «Тоттенхэма» потроллили Пепа Гвардиолу.

Лондонская команда обыгрывает «Манчестер Сити » на выезде в матче 12-го тура АПЛ (3:0, второй тайм).

После третьего забитого мяча фанаты «шпор» скандировали кричалку, адресованную главному тренеру «горожан» Гвардиоле : «Тебя уволят утром».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пеп о «Ман Сити»: «Многие могут проиграть четыре матча подряд, но только одна команда выиграла АПЛ четыре раза кряду»