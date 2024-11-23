«Тебя уволят утром». Фанаты «Тоттенхэма» – Гвардиоле на матче с «Ман Сити»
Болельщики «Тоттенхэма» потроллили Пепа Гвардиолу.
Лондонская команда обыгрывает «Манчестер Сити» на выезде в матче 12-го тура АПЛ (3:0, второй тайм).
После третьего забитого мяча фанаты «шпор» скандировали кричалку, адресованную главному тренеру «горожан» Гвардиоле: «Тебя уволят утром».
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пеп о «Ман Сити»: «Многие могут проиграть четыре матча подряд, но только одна команда выиграла АПЛ четыре раза кряду»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Саймона Пича
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости